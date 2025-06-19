تدريبات مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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سيؤول - (جيجي برس)-- نفذت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة جوية مشتركة صباح الأربعاء في المجال الجوي الواقع جنوب جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الكورية الجنوبية. وتُعد هذه المناورة الأولى من نوعها منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السلطة في 4 يونيو/ حزيران الجاري.

وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، وفقًا لما ذكرته القوات الجوية الكورية الجنوبية.

وشاركت في المناورة مقاتلات F-2 من قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، إلى جانب مقاتلات F-16 أمريكية، ومقاتلات F-15K كورية جنوبية، في استعراض للتكامل العملياتي بين الحلفاء الثلاثة.

ورغم أن التدريبات الثلاثية السابقة كانت تتضمن حاملات طائرات وقاذفات استراتيجية أمريكية، فإن المناورة الأخيرة اقتصرت على مشاركة الطائرات المقاتلة فقط. ويُعتقد أن هذا التوجه يعكس رغبة إدارة الرئيس لي في خفض حدة التوترات مع كوريا الشمالية، من خلال تجنّب إشراك الأسلحة التي يعتبرها النظام الكوري الشمالي بقيادة كيم جونج أون تهديدًا مباشرًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)