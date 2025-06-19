أكثر من 8 مليارات ين ضائعة... التهرب الضريبي يُقلق السلطات اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان أن إجمالي قيمة التهرب الضريبي في القضايا التي تم تقديم شكاوى جنائية بشأنها خلال السنة المالية 2024 بلغ 8.23 مليار ين، مسجّلًا تراجعًا بنحو 700 مليون ين مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض عدد القضايا إلى 98، أي أقل بثلاث قضايا عن السنة المالية 2023.

وتواصل السلطات الضريبية تشديد حملاتها على المخالفين، لاسيما أولئك الذين يمتنعون عن التصريح بدخلهم، والمتورطين في عمليات تهرب ضريبي تتعلق بضريبة الاستهلاك والمعاملات المالية عبر الحدود.

وشهدت السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار الماضي تسجيل 17 شكوى جنائية تتعلق باسترداد غير قانوني لضريبة الاستهلاك، وهو أعلى عدد من هذا النوع يُسجَّل خلال العقد الأخير. وفي إحدى الحالات، ادعى أحد المشتبه بهم زورًا أنه يُصدّر ساعات فاخرة بهدف الحصول على استرداد ضريبي غير مستحق.

وبحسب الهيئة، باشرت مكاتب الضرائب في مختلف أنحاء البلاد التحقيق في 151 قضية، بانخفاض ثلاث قضايا عن العام السابق. وبلغ عدد قضايا التهرب الضريبي، بما في ذلك تلك التي لم تُقدَّم بشأنها شكاوى جنائية، 150 قضية، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا. وقدّرت نسبة القضايا التي رُفعت فيها شكاوى جنائية بـ65.3%، أي بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)