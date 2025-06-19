اليابان تخطف أنظار العالم... رقم قياسي جديد في عدد السياح الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجل عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في شهر مايو/ أيار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 21.5% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 3,693,300 زائر، وهو أعلى رقم يُسجّل لهذا الشهر على الإطلاق، وفقًا لما أعلنته منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء.

كما بلغ إجمالي عدد الزوار من الخارج في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 18,140,100 زائر، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 14,641,780 زائرًا خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الزائرين القادمين من الصين وتايوان والولايات المتحدة، سواء بغرض قضاء العطلات أو ضمن رحلات بحرية سياحية. ومع ذلك، سجّل عدد الزوار من هونغ كونغ تراجعًا بنسبة 11.2% ليصل إلى 193,100 زائر، وسط شائعات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال وقوع زلزال في اليابان.

وعلى مستوى الدول والمناطق، تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بـ 825,800 زائر، بزيادة قدرها 11.8%، تلتها الصين القارية بـ 789,900 زائر، بارتفاع لافت بلغ 44.8%، ثم تايوان بـ 538,400 زائر بزيادة 15.5%، والولايات المتحدة بـ 311,900 زائر، بزيادة 26.3%.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)