الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في هيروشيما... زيارة تحمِل رسالة سلام

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هيروشيما - (جيجي برس)-- وصل الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو إلى محافظة هيروشيما يوم الخميس، لإحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي الذي استهدف مدينة هيروشيما في عام 1945، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

غادرت طائرة خاصة تقل الزوجين الإمبراطوريين مطار هانيدا في طوكيو صباحًا، لتصل بهما إلى هيروشيما في أول زيارة لهما إلى المحافظة الواقعة في غرب اليابان منذ اعتلاء الإمبراطور العرش عام 2019.

ومن المقرر أن يزور الإمبراطور والإمبراطورة بعد ظهر اليوم حديقة السلام التذكارية في مدينة هيروشيما، حيث سيضعان الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري.

كما تشمل الجولة زيارة معرض مخلفات القنبلة الذرية، الذي افتُتح في عام 2022، إضافة إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام، حيث من المقرر أن يُجريا محادثات مباشرة مع عدد من الناجين من القصف النووي، المعروفين بـ”هيباكوشا“.

وفي صباح يوم الجمعة، سيزور الزوجان الإمبراطوريان منطقة ياغي في حي أسامينامي بالمدينة، التي تعرّضت لأضرار جسيمة جراء الانهيارات الأرضية الكارثية في عام 2014. وبعد تفقد سدٍّ شُيّد للحد من تآكل التربة في المنطقة، سيتوجهان إلى مركز هيروشيما التذكاري لكارثة الأمطار الغزيرة، الذي افتُتح عام 2023، حيث سيُجريان محادثات مع متضررين من الكارثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)