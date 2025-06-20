طوكيو تتحرك لحماية رعاياها... استعدادات لإجلاء اليابانيين من إسرائيل وإيران

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، يوم الخميس أمرًا بإرسال طائرات نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية إلى جيبوتي، استعدادًا لاحتمال إجلاء المواطنين اليابانيين من كلٍّ من إسرائيل وإيران، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ناكاتاني إن وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في الخارج.

ويشمل القرار إرسال طائرتين من طراز C-2، بالإضافة إلى نحو 120 فردًا من قوات الدفاع الذاتي الجوية. ومن المقرر أن تنطلق الطائرتان من قاعدة ميهو الجوية في محافظة توتوري (غرب اليابان) يوم السبت.

وجاء هذا التحرك استجابةً لطلب من وزير الخارجية، تاكيشي إيوايا، حيث أصدر ناكاتاني توجيهًا إلى قائد قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عملية الإرسال.

في سياق منفصل، توجه نحو عشرة أفراد من قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى الشرق الأوسط في وقت مبكر من صباح الخميس، للمشاركة بشكل أساسي في جمع المعلومات الميدانية.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية، يُقيم حاليًا نحو ألف مواطن ياباني في إسرائيل، وحوالي 280 في إيران.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)