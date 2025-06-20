موجة حر تضرب اليابان مع بداية الصيف... ودرجات الحرارة تتجاوز 35 مئوية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت مناطق عدّة في اليابان يوم الخميس طقسًا شديد الحرارة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية، نتيجة تأثر الأرخبيل الياباني بنظام ضغط جوي مرتفع، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسُجّلت أعلى درجة حرارة لهذا اليوم عند 36.9 درجة مئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة غيفو (وسط اليابان)، تلتها 36.7 درجة في كل من مدينة كيريو بمحافظة غونما (شرق)، ومدينة هيتا بمحافظة أويتا (جنوب غرب)، ثم 36.5 درجة في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي (غرب).

أما في المدن الكبرى، فقد بلغت درجة الحرارة 33.5 درجة في حي تشيودا بطوكيو، و36.3 درجة في ناغويا (وسط)، و36.1 درجة في كيوتو (غرب)، و33.7 درجة في أوساكا (غرب)، و32.6 درجة في فوكوكا (جنوب غرب).

وحذّرت الأرصاد المواطنين من مخاطر الإصابة بضربة حر، داعيةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة، مع استمرار الطقس الحار الشبيه بأجواء منتصف الصيف حتى يوم الجمعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)