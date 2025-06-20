فريق ياباني يعثر على ما يُعتقد أنها آثار جنائزية في أكبر تلة أثرية بالبلاد

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحث ياباني عن اكتشاف ما يُرجح أنها آثار جنائزية في تلة ”دايسن كوفون“، وهي أكبر تلة مدفنية في اليابان وتُنسب إلى الإمبراطور نينتوكو، وتقع في مدينة ساكاي بمحافظة أوساكا الغربية.

وأكّد الفريق، يوم الخميس، أن السكين الحديدي من نوع ”كوندوسوتوسو“ وقطعًا من الدروع تعود إلى التلة التي تأخذ شكل ثقب المفتاح، وهي موقع مُدرج ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي. ويتكوّن الفريق من باحثين من حكومة المدينة، وجامعة كوكوغاكوين، وشركة نيبون ستيل تكنولوجي.

وقال الأستاذ تاكاشي أوتشيكاوا من جامعة كوكوغاكوين: ”يُعدّ العثور على قطع مرتبطة مباشرة بالتلة أمرًا بالغ الأهمية“.

وبحسب الفريق، كانت قد عُثر على الدروع وغيرها من القطع خلال أوائل عصر ميجي (1868–1912)، ويُعتقد أن معظمها أُعيد دفنه لاحقًا. غير أن بعض القطع كانت مملوكة لكايتشيرو كاشيواغي، الذي كرّس جهوده لجمع ودراسة الآثار التاريخية. وقد اشترت جامعة كوكوغاكوين هذه المجموعة العام الماضي.

ويُظهر رسم توضيحي أعدّه كاشيواغي أن بين المقتنيات التي دُفنت في التلة كانت هناك قطع من الدروع، إلا أن أي دليل مادي على ذلك لم يكن متاحًا حتى الآن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)