اليابان تجلي رعاياها من إسرائيل وإيران إلى دول آمنة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، يوم الجمعة، أن حافلات استأجرتها الحكومة قامت بإجلاء 87 مواطنًا يابانيًا وأفراد عائلاتهم من إسرائيل وإيران، في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وأوضح إيوايا أن 21 شخصًا تم إجلاؤهم من إسرائيل وصلوا إلى العاصمة الأردنية عمّان، فيما نُقل 66 آخرون من إيران إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، مشيرًا إلى أن جميعهم بصحة جيدة.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، لا يزال هناك نحو 1000 مواطن ياباني في إسرائيل، وما يقارب 220 في إيران.

وأكد إيوايا أن الجولة الثانية من عمليات الإجلاء بالحافلات من إيران ستُنظّم يوم السبت، مضيفًا: ”نحن ملتزمون ببذل أقصى ما في وسعنا لحماية مواطنينا، مع الاستمرار في مراقبة التطورات الميدانية عن كثب“.

وكانت الحكومة اليابانية قد أمرت في وقت سابق قوات الدفاع الذاتي الجوية بإرسال طائرات نقل إلى جيبوتي، لتكون على أهبة الاستعداد في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، بهدف تنفيذ عمليات إجلاء جوي إذا اقتضت الحاجة، في ظل الاشتباكات المحتدمة بين إيران وإسرائيل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)