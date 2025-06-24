رغم مرور عقود... ابنة طيّار كاميكازي ما زالت تحلم برؤية والدها

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- قالت مي غويا، البالغة من العمر 86 عامًا، وهي تقيم في بلدة ناكاجوسوكو بأوكيناوا، في ذكرى مرور قرابة ثمانية عقود على فقدان والدها في هجوم كاميكازي: ”أريد أن أرى أبي مجددًا. آخر مرة رأيته فيها كنت في السادسة من عمري“.

كان والدها، كوتوكو، صانع سلال من الخيزران، معروفًا بلطفه وحنانه. تتذكر غويا بحنين كيف كان يصنع لهم الأراجيح من الخيزران، ويلعب معهم دون أن يُظهر غضبًا يومًا. وتقول: ”كان دائم الابتسامة، حنونًا، وهادئًا. لم أرَه غاضبًا قط“.

في فبراير/ شباط من عام 1945، جُنّد كوتوكو في الجيش الإمبراطوري الياباني، وعاد إلى منزله مؤقتًا في أبريل/ نيسان قبل أن ينطلق في مهمة انتحارية ضمن وحدة الكاميكازي. في لحظة وداع موجعة، تتذكر غويا كيف ربّت والدها على رؤوس أبنائه قائلاً: ”اعتنوا بأنفسكم. لن أعود مرة أخرى“.

بعد فترة، وصلهم نبأ وفاته في المعركة، لكن تفاصيل وفاته ومكان وقوعها لا تزال مجهولة حتى اليوم، ولم يُعثر على رفاته. وفي غياب الجثمان، وُضع حجر رمزي في قبره ليخلّد ذكراه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)