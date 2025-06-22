واشنطن تطالب طوكيو برفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثّت اليابان على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك الطلب الأمريكي السابق الذي بلغ 3%.

وأثار هذا الطلب الأخير رد فعل قويًا من الجانب الياباني، ما أدى إلى تأجيل اجتماع أمني رفيع المستوى يُعرف باسم ”اثنين زائد اثنين“، والذي كان من المقرر عقده في الأول من يوليو/تموز، ويضم وزيري الخارجية والدفاع من كلا البلدين.

وبحسب التقرير، فإن إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات، هو من دفع بهذا الطلب المتشدد، مما ”أثار غضب أقرب حليف لواشنطن في آسيا“، في إشارة إلى اليابان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ الياباني، المتوقع إجراؤها في 20 يوليو/تموز، كانت عاملًا إضافيًا في قرار طوكيو تأجيل الاجتماع، في ظل القلق من أن يُؤثر انعقاد مثل هذا اللقاء الحساس على نتائج الانتخابات.

وفي خطوة موازية، ضغطت الولايات المتحدة كذلك على أستراليا لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى النسبة ذاتها (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، الأمر الذي أثار بدوره رد فعل حاد من رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)