طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تغادر لإجلاء الرعايا اليابانيين من إسرائيل وإيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، كثّفت الحكومة اليابانية من جهودها لحماية رعاياها، حيث غادرت يوم السبت طائرتا نقل من طراز C-2 تابعتان لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية متوجهتين إلى جيبوتي، استعدادًا لإجلاء المواطنين اليابانيين من مناطق النزاع.

انطلقت الطائرتان من قاعدة ميهو الجوية في محافظة توتوري غرب البلاد بين الساعة 2:45 و3:00 مساءً، متجهتين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث تتمركز وحدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

ويأتي هذا التحرك عقب أمر أصدره وزير الدفاع جين ناكاتاني يوم الخميس، استجابةً لطلب من وزير الخارجية تاكيشي إيوايا، يدعو فيه إلى استعداد القوات لنقل الرعايا اليابانيين جوًا في حال تفاقم الوضع الأمني.

وتُعد هذه المهمة أول عملية نقل بطائرات قوات الدفاع الذاتي منذ إجلاء مواطنين يابانيين من لبنان في أكتوبر الماضي.

وكان إيوايا قد أعلن يوم الجمعة أن 87 مواطنًا يابانيًا وأفرادًا من عائلاتهم قد تم إجلاؤهم بالفعل من إسرائيل وإيران إلى الأردن وأذربيجان على التوالي، بواسطة حافلات استأجرتها الحكومة. وأوضح أن 21 شخصًا وصلوا إلى العاصمة الأردنية عمان، بينما نُقل 66 آخرون إلى باكو، عاصمة أذربيجان، مشيرًا إلى أنهم جميعًا بصحة جيدة.

وتواصل الحكومة مراقبة الأوضاع في المنطقة عن كثب، مع التأكيد على اعتزامها تنفيذ جولة ثانية من الإجلاء البري من إيران يوم السبت، في إطار التزامها بحماية رعاياها في الخارج.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)