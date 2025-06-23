الولايات المتحدة تحث حلفائها الآسيويين على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

أخبار اليابان

واشنطن ـ (وكالة جيجي برس)-- صرّح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، يوم السبت، بأن الولايات المتحدة طالبت حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان، بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

يتجاوز هذا الطلب بكثير هدف الحكومة اليابانية المتمثل في رفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حثّت اليابان في البداية على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بارنيل إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش هدف إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وقال إنه ينبغي على الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اللحاق بهذه الوتيرة.

وأكد بارنيل أن مثل هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي ستعود بالنفع على أمن حلفاء آسيا والمحيط الهادئ، وأن وضع خطة أكثر توازناً وعدالة لتقاسم التكاليف معهم سيكون في مصلحة المواطنين الأمريكيين. وأضاف أن نهج الرئيس يرتكز على هذه النظرة السليمة.







(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)