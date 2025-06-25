الوجود العسكري الياباني يتوسع في أوكيناوا لمواجهة التوترات مع الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بينما تُحيي محافظة أوكيناوا الذكرى الثمانين لنهاية المعارك الضارية التي شهدتها في أواخر الحرب العالمية الثانية، تُواصل قوات الدفاع الذاتي اليابانية تعزيز وجودها في أقصى جنوب البلاد، في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة.

وخلال العقد الماضي، أنشأت وزارة الدفاع اليابانية وحدات جديدة في أوكيناوا والمناطق المحيطة بها، في إطار جهودها لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من الصين. وتدرس الحكومة حاليًا إمكانية نشر صواريخ بعيدة المدى في المحافظة، ما يثير مخاوف بين السكان المحليين من أن تتحول منطقتهم مجددًا إلى ساحة معركة في حال اندلاع أي صراع مستقبلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)