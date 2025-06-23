اليابان تدعو للتهدئة في أعقاب الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الأحد، إلى تهدئة الوضع بشأن إيران، في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية في الدولة الشرق أوسطية.

وقال إيشيبا للصحفيين في مقر إقامته الرسمي في طوكيو: ”من الضروري تهدئة الوضع قريبًا“، موضحًا موقف الحكومة اليابانية من الهجمات الأمريكية. وأضاف: ”يجب منع إيران من تطوير برنامجها النووي“.

وامتنع إيشيبا عن الإدلاء بتعليق واضح حول ما إذا كانت اليابان تدعم الهجمات الأمريكية، مكتفيًا بالقول إن حكومته ستناقش الأمر بشكل كامل.

وعقب تبادل إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران، حثت الحكومة اليابانية الطرفين على ضبط النفس وتجنب الانحياز لأي طرف، حيث بنت طوكيو علاقات ودية مع كلا البلدين. وتأمل اليابان في حل النزاع من خلال الحوار.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية: ”سنقرر ما إذا كنا سندعم الهجمات الأمريكية بعد تلقي توضيحات إضافية“ من واشنطن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)