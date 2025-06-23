اليابان تؤكد: الولايات المتحدة تتخذ خطوات حاسمة ضد البرنامج النووي الإيراني

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الاثنين بأن الحكومة اليابانية تُدرك أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على إيران تُظهر عزم واشنطن على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى ضرورة تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال إيوايا: ”تتفهم اليابان أن هذا الإجراء يُعبر عن تصميم الولايات المتحدة على تهدئة الوضع، مع السعي في الوقت ذاته لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية“.

وأضاف: ”تؤمن اليابان بأن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي تهدئة الأوضاع بأسرع ما يمكن، مع التأكيد في الوقت ذاته على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية“.

وقال وزير الخارجية: ”في ظل الظروف الصعبة للغاية المحيطة بالقضية النووية الإيرانية، تسعى الولايات المتحدة بجدية إلى الحوار“.

وأضاف إيوايا أن اليابان تأمل بشدة أن تُعيد الولايات المتحدة وإيران فتح الحوار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)