الطلاب اليابانيون يحققون تقدمًا ملحوظًا في إجادة اللغة الإنكليزية

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية للعام المالي 2024 أن مستوى إتقان اللغة الإنكليزية بين طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في اليابان يشهد تحسنًا مطردًا.

فقد بلغت نسبة طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين يمتلكون مهارات تعادل المستوى الثالث أو أعلى في اختبار الكفاءة اللغوية ”إيكن“ 52.4%، مسجلةً ارتفاعًا قدره 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام المالي 2023.

أما في المرحلة الثانوية، فقد وصلت نسبة طلاب الصف الثالث الذين أظهروا إتقانًا يعادل مستوى ما قبل الثاني أو أعلى في اختبار ”إيكن“ إلى 51.6%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن العام السابق.

وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة الطلاب المتقنين للغة الإنكليزية إلى 60% أو أكثر بحلول العام المالي 2027، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءات اللغوية ضمن نظام التعليم العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع يُجرى سنويًا منذ عام 2013، باستثناء عام 2020 الذي شهد تعليقًا بسبب جائحة كورونا. وقد استندت نتائج الاستطلاع الأخير إلى بيانات الطلاب الحاصلين على درجات في اختبارات الشهادات المعترف بها مثل ”إيكن“، وكذلك تقييمات المعلمين الذين حكموا على مهارات طلابهم بأنها تعادل المستويات المرجعية المعتمدة، وذلك حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)