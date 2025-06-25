بخطوة نحو المستقبل... لوسون تكشف عن متجر ذكي في العاصمة اليابانية

أخبار اليابان

تواجه شركة لوسون، إحدى أبرز سلاسل متاجر التجزئة في اليابان، تحديات نقص الأيدي العاملة المستمرة، مما دفعها إلى تبني التحول الرقمي كاستراتيجية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة مبيعاتها. وفي خطوة رائدة، افتتحت الشركة متجرًا من الجيل التالي في قلب العاصمة طوكيو يوم الإثنين، بالتعاون مع شركة الاتصالات العملاقة KDDI. يقع المتجر في مبنى مكاتب حديث ضمن أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير الحضري في طوكيو، مما يعكس طموح الشركة في إعادة صياغة تجربة التجزئة في بيئة تنافسية.

يتميز المتجر الجديد بتكامل تقنيات متقدمة تهدف إلى أتمتة العمليات وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية. تعتمد لوسون على الروبوتات لتحضير الطعام، مثل الساندويتشات والوجبات الخفيفة، وترتيب البضائع على الرفوف بدقة وسرعة. كما تم استبدال الملصقات الورقية التقليدية بملصقات إلكترونية ذكية، مما يلغي الحاجة إلى تغيير الأسعار يدويًا، ويوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية. هذه التقنيات لا تعزز الكفاءة فحسب، بل تتيح أيضًا تجربة تسوق سلسة وحديثة للعملاء.

يستخدم المتجر نظامًا متطورًا للذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات تم جمعها من أكثر من 20 كاميرا مراقبة منتشرة في أرجاء المتجر. يقوم هذا النظام بتحليل سلوك العملاء، مثل أنماط الشراء، والمنتجات الأكثر تفضيلًا، والأوقات الأكثر ازدحامًا. تُستخدم هذه البيانات لتحسين إدارة المخزون، تحديد المنتجات الأكثر طلبًا، وتخصيص العروض الترويجية لتلبية احتياجات العملاء بدقة. هذا النهج القائم على البيانات يمكّن لوسون من اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز تجربة العملاء وتزيد من العائدات.

تطمح لوسون إلى توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات المتقدمة في جميع متاجرها البالغ عددها آلاف المتاجر في اليابان. وتستهدف الشركة خفض عبء العمل التشغيلي بنسبة 30% بحلول السنة المالية 2030، مما سيسمح لها بمواجهة تحديات نقص العمالة بشكل فعال. كما تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على جودة المنتجات التي تشتهر بها.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)