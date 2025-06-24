【فيديو】متجر في طوكيو بلا تدخل بشري... كل شيء بيد الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة!

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في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران 2025، افتتحت شركة لوسون، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الصغيرة في اليابان ومقرها طوكيو، ”متجر بقالة المستقبل“ في مدينة تاكاناوا جيت واي بمنطقة ميناتو-كو، طوكيو. يأتي هذا الافتتاح بالتعاون مع شركة KDDI، عملاقة الاتصالات اليابانية، مستفيدًا من أحدث التقنيات الرقمية لتقديم تجربة تسوق ثورية. يُعد هذا المتجر الأول من نوعه ضمن نظام إدارة مشترك بين KDDI وشركة ميتسوبيشي التجارية، بهدف إعادة تعريف مفهوم التسوق في العصر الرقمي.

يتميز المتجر باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات وتوفير تجربة تسوق سلسة ومبتكرة. تشمل التقنيات المستخدمة أنظمة دفع ذاتية بدون موظفين، وروبوتات لإدارة المخزون وتنظيم الرفوف، إلى جانب تحليلات ذكية لتتبع تفضيلات العملاء. هذه الابتكارات لا تهدف فقط إلى تعزيز راحة الزبائن، بل أيضًا إلى تخفيف العبء على الموظفين في ظل نقص العمالة المتزايد في اليابان، وهو تحدٍ يواجه العديد من القطاعات بسبب انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.

يقع متجر المستقبل في تاكاناوا جيت واي، وهي منطقة حضرية متطورة تُعد مركزًا للابتكار في طوكيو، مما يجعله موقعًا مثاليًا لتجربة هذا النموذج الجديد. من المتوقع أن يمهد هذا المشروع الطريق لتوسيع نماذج مشابهة في جميع أنحاء اليابان، مع خطط محتملة لتطبيق هذه التقنيات في متاجر لوسون الأخرى، مما يعزز مكانة الشركة كرائدة في قطاع التجزئة الذكية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)