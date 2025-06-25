السجن 7 سنوات لجندي أمريكي في أوكيناوا بتهمة الاعتداء الجنسي

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة ناها الجزئية، يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق جندي في مشاة البحرية الأمريكية يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد إدانته بتهمة الجماع غير الرضائي الذي أدى إلى إصابة امرأة في محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، في مايو/ أيار من العام الماضي.

ووصف القاضي كازوهيكو أوباتا، رئيس المحكمة، سلوك الجندي جمال كلايتون، العريف في مشاة البحرية، بأنه ”خطير للغاية لدرجة أنه كاد أن يهدد حياتها، وخبيث إلى أقصى حد“.

جاء هذا الحكم أقل من طلب الادعاء، الذي طالب بعقوبة السجن عشر سنوات. وخلال المحاكمة، أنكر كلايتون التهمة، مؤكدًا براءته وادعى أنه لم يحاول الجماع بالمرأة ولم يستخدم العنف ضدها. وأعلن فريق الدفاع نيته استئناف الحكم.

وأشار القاضي إلى أن شهادة الضحية كانت ”منطقية، وملموسة، وواقعية إلى درجة لا يمكن إدراكها إلا من خلال التجربة“. ولفت إلى أن المرأة أبلغت الشرطة فورًا بعد وقوع الحادث، كما أرسلت رسالة إلى صديقتها بعد بضع ساعات تسرد فيها تفاصيل متطابقة مع ما أدلت به خلال الشهادة، ما عزز من موثوقية روايتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)