ورقة حكومية تُمهّد الطريق لإعادة تشغيل المفاعلات النووية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- شددت لجنة الطاقة الذرية اليابانية على أهمية إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وذلك في الورقة البيضاء السنوية للطاقة النووية للسنة المالية 2024، الصادرة يوم الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة، التابعة لمكتب مجلس الوزراء، أن الحاجة إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصةً في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الأحفوري الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد التقرير السنوي أن ”زيادة الاعتماد على الطاقة النووية، مع وضع السلامة كأولوية قصوى، يُعد خيارًا فعّالًا“، مشيرًا كذلك إلى دورها في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما لفتت الورقة إلى أن أسعار الكهرباء انخفضت في منطقتي كانساي وكيوشو بعد إعادة تشغيل عدد من المفاعلات النووية، حتى في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، أقرّت اللجنة بأن القلق الشعبي وعدم الثقة تجاه الطاقة النووية لا يزالان قويين، حتى بعد مرور 14 عامًا على كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية. ودعت اللجنة الحكومة وشركات الكهرباء إلى تعزيز التواصل ونشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات، بهدف استعادة ثقة المواطنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)