خطوة منتظرة: اليابان تُنشئ هيئة لحماية صُنّاع الأنيمي وتحسين ظروفهم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصناعة اليابانية يوم الثلاثاء عن خطتها لإنشاء منظمة مستقلة تُعنى بتحسين ظروف العمل في صناعة الأنيمي، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بالأوضاع الصعبة التي يعاني منها المبدعون في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة عمل طموحة تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى رفع مبيعات المحتوى الياباني، بما يشمل المانغا وألعاب الفيديو والأنمي، إلى 20 تريليون ين في الأسواق الخارجية بحلول عام 2033.

ورغم الشعبية العالمية الهائلة التي يحظى بها الأنيمي الياباني، تعاني الصناعة من نقص مزمن في اليد العاملة نتيجة تدنّي الأجور وساعات العمل الطويلة، ما أدى إلى تراجع عدد الإنتاجات في السنوات الأخيرة. وتسعى الوزارة من خلال هذه المنظمة إلى خلق بيئة عمل أكثر استدامة تدعم إنتاج أعمال عالية الجودة، دون أن يشعر المبدعون بقلق دائم حيال معيشتهم.

وتتضمن الخطة أيضًا مبادرات لتعزيز السياحة الثقافية، مثل الترويج لزيارات المعجبين إلى المواقع الحقيقية التي تظهر في الأعمال الفنية، إلى جانب إنشاء منظمة متخصصة لدعم التوسع العالمي للمحتوى الياباني، ما يعكس توجّهًا حكوميًا نحو تحويل الثقافة الشعبية إلى رافعة اقتصادية حقيقية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)