اليابان تكشف عن ارتفاع قياسي في الأمراض النفسية المرتبطة بالعمل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة العمل اليابانية يوم الأربعاء أن عدد الحالات النفسية المعترف بها رسميًا كمرتبطة بالعمل قد تجاوز للمرة الأولى حاجز الألف حالة، حيث بلغ 1055 حالة في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 172 حالة عن العام السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تفاقم الضغوط النفسية في بيئات العمل، وكان أبرز أسبابها التسلط من قبل الرؤساء، الذي سُجل في 224 حالة، تليه التغييرات الكبيرة في المهام الوظيفية أو أعباء العمل (119 حالة)، ثم المضايقات من قبل العملاء (108 حالات).

كما ارتفع عدد حالات أمراض القلب والدماغ المرتبطة بالعمل – والتي تشمل السكتات الدماغية والنوبات القلبية الناتجة عن الإرهاق – إلى 241 حالة، بزيادة قدرها 25 حالة عن العام السابق. وشكل السائقون المحترفون حوالي 30% من هذه الحالات، ما يسلّط الضوء على المخاطر الصحية العالية المرتبطة بساعات العمل الطويلة وظروف العمل القاسية في بعض المهن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)