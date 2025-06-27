شركة تجارية تعمل على الحفاظ على الحرف التقليدية في كيوتو

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كيوتو - (جيجي برس)-- تسعى شركة تجارية محلية في مدينة كيوتو العريقة إلى إحياء الحرف التقليدية العريقة، مثل فخار راكو ونسيج نيشيجين-أوري، من خلال إدماجها في مواد البناء والديكور الداخلي، في محاولة لربط الماضي بالحاضر وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تتولى شركة كيوتو أمبليتيود، التابعة لمصرف كيوتو تشو شينكين بنك التعاوني، هذه المبادرة التي تهدف إلى خلق طلب جديد على الحرف اليدوية من خلال دعم مالي ومعنوي للحرفيين، مما يسهم في استدامة هذه الصناعات وضمان انتقالها للأجيال القادمة.

ورغم أن هذه الحرف لا تزال تحظى بشعبية بين زوار اليابان من الخارج، إلا أن الطلب المحلي عليها للاستخدام اليومي تراجع نتيجة تغيّر أنماط الحياة. كما يواجه كثير من الحرفيين صعوبة في إيجاد من يخلفهم.

قال ماكوتو شيراهاسي، رئيس كيوتو تشو شينكين بنك: ”يمثل هذا المشروع محاولة لدمج الحرف التقليدية في الأعمال الحديثة بطرق مبتكرة لم تكن ممكنة في السابق“.

تأسست شركة كيوتو أمبليتيود في يوليو/ تموز 2022، وهي مملوكة بالكامل للبنك، وتُعتبر حاليًا ركيزة جديدة في جهود إنعاش الحرف التراثية ضمن بيئة اقتصادية معاصرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)