ناغاساكي تُعرب عن أسفها لتصريحات ترامب بشأن القصف الذري

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ناغاساكي - (جيجي برس)-- أعرب عمدة ناغازاكي، شيرو سوزوكي، يوم الخميس عن ”أسفه الشديد“ لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قارن فيها الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية بالقصف الذري على هيروشيما وناغاساكي عام 1945.

وقال سوزوكي: ”نأسف بشدة لمحاولته تبرير إلقاء القنابل الذرية“، في إشارة إلى تصريحات ترامب التي اعتبر فيها أن كلتا الحالتين ”أنهتا الحرب“، في إشارة إلى الغارات على إيران والقصف الذري على اليابان.

رغم الاستياء، أضاف العمدة أنه لا يعتزم في الوقت الحالي تقديم احتجاج رسمي، موضحًا: ”لا أفهم القصد الدقيق“ من التصريح، ما يوحي بالحذر في تفسير نوايا الرئيس الأمريكي.

وفي مدينة هيروشيما، عبّر ناجون من القنبلة الذرية (الهيباكوشا) ومواطنون آخرون عن غضبهم من هذه المقارنة، حيث نظّموا مسيرة احتجاجية طالبوا فيها ترامب بسحب تصريحه والاعتذار، مؤكدين أن ما حدث عام 1945 كان مأساة إنسانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)