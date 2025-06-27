ثورة في الاتصالات اليابانية... سوفت بنك تنشر محطات طائرة لتغطية أوسع

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة سوفت بنك اليابانية عن خطتها لإطلاق خدمات اتصالات ما قبل تجارية تعتمد على محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) في اليابان بحلول عام 2026، في خطوة نحو تطوير بنية تحتية اتصالية أكثر مرونة وابتكارًا.

وذكرت الشركة، في بيان صدر يوم الخميس، أن مناطق التغطية وعدد المستخدمين سيكونان محدودين خلال المرحلة التجريبية، لكنها تسعى إلى توسيع الخدمة لتشمل الاستخدام التجاري الكامل بحلول عام 2027 على أقرب تقدير.

تعتمد HAPS على مركبات جوية بدون طيار تُعرف أيضًا باسم ”محطات قاعدية في السماء“، تطير على ارتفاع يقارب 20 كيلومترًا في طبقة الستراتوسفير، وهو أقل بكثير من ارتفاع الأقمار الصناعية. وتتمتع هذه التقنية بزمن وصول أقل وقدرة على تغطية مناطق أوسع مقارنة بمحطات القاعدة الأرضية، ما يجعلها حلًا واعدًا لتوسيع التغطية، خصوصًا في المناطق الجبلية والجزر النائية.

كما يُتوقع أن تساهم هذه المحطات في تعافي البنية التحتية للاتصالات في حالات الزلازل والكوارث الكبرى، ما يعزز من جاهزية اليابان لمواجهة الطوارئ.

ولتحقيق هذا المشروع، أعلنت سوفت بنك عن استثمار بقيمة نحو 2.2 مليار ين في شركة Sceye Inc الأمريكية، المطورة لحلول HAPS، وستستخدم مناطيد HAPS من إنتاج هذه الشركة في عملياتها التجريبية المقبلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)