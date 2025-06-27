【فيديو】روبوت ملاكمة بشري... هل اقتربت نهاية الرياضة كما نعرفها؟

أخبار اليابان

قدّمت شركة يونيتري روبوتيكس، ومقرها هانغتشو في الصين، عرضًا حيًّا لمهارات الملاكمة باستخدام روبوتها G1، وذلك أمام مجموعة من الصحفيين. الروبوت، الذي يمكن التحكم به بسهولة عبر وحدة تحكم، أظهر قدرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من اللكمات، بما في ذلك اللكمات المستقيمة والجانبية، مما يعكس تطورًا في مجال الحركة الدقيقة والتحكم في الروبوتات.

وشارك G1 مؤخرًا في بطولة الكيك بوكسينغ للروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أُقيمت في هانغتشو في مايو، حيث لفت الأنظار وحقق انتشارًا واسعًا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

تُعد يونيتري روبوتيكس شركة ناشئة ضمن ما يُعرف بـ ”التنانين الستة الصغيرة“ – وهو لقب يُطلق على ست شركات ابتكار رائدة في مدينة هانغتشو تُبدي طموحًا تقنيًا عاليًا وتستقطب اهتمامًا عالميًا متزايدًا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)