حين تتحوّل شاحنات الطعام إلى طوق نجاة... اليابان تدرس توسيع استخدامها وقت الكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية دراسة إمكانية استخدام شاحنات الطعام التي تملكها الحكومات المحلية، والمخصصة لتقديم الوجبات الساخنة في أوقات الكوارث، في فترات السلم أيضًا بهدف تعظيم الاستفادة منها.

وأفادت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس الوزراء يدرس خطة تقضي بالسماح للحكومات المحلية بتأجير هذه الشاحنات لأصحاب الأعمال في الأوقات العادية مقابل دفع رسوم تُستخدم لتغطية تكاليف الصيانة.

ومن المقرر أن يُجري المكتب مسحًا شاملًا في السنة المالية 2025 لتقييم الوضع الحالي لهذه المركبات في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الحكومات المحلية، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء من جهود الاستعداد للكوارث الطبيعية، التي أصبحت أكثر تكرارًا وشدة في اليابان.

وكانت العديد من البلديات قد سارعت مؤخرًا إلى شراء شاحنات طعام ومقطورات مراحيض متنقلة، بعد أن أصبحت مؤهلة للحصول على منح الإنعاش الإقليمي ضمن الميزانية التكميلية للحكومة المركزية للسنة المالية 2024.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)