10 ملايين زائر وأكثر... أوساكا إكسبو يُسجّل رقمًا قياسيًا في الحضور

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- احتفلت الجمعية اليابانية لمعرض أوساكا إكسبو 2025 العالمي، يوم الأحد، بوصول عدد الزوار إلى 10 ملايين، بما في ذلك الزوار العاديون والموظفون، في إنجاز يُعدّ علامة فارقة للحدث المُقام حاليًا في أوساكا.

وخلال الحفل التذكاري الذي أُقيم في موقع المعرض، عبّر الأمين العام للجمعية، هيرويوكي إيشيغي، عن سعادته قائلاً ”إن عدد الزوار يتزايد بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع“.

وكان الزائر رقم 10 مليون هو كازوهيرو أسانو، محاسب قانوني معتمد من محافظة ياماغاتا، والذي كان يزور المعرض برفقة عائلته. وبهذه المناسبة الخاصة، تلقى أسانو مجموعة من الهدايا التذكارية، من بينها تصاريح دخول صيفية غير محدودة.

ووفقًا للجمعية، بلغ عدد الزوار العاديين حتى يوم السبت 8.49 مليون شخص، في حين دخل الموقع 1.37 مليون آخرين، من موظفي الأجنحة والصحفيين وغيرهم، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 9.86 مليون زائر قبل الحفل، متجاوزًا حاجز العشرة ملايين مع تدفق الزوار يوم الأحد.

يُذكر أن المعرض انطلق في 13 أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر، جامعًا بين الابتكار والتنوع الثقافي من مختلف أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)