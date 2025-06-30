【فيديو】اليابان تُطلق صاروخها الخمسين من طراز H2A في مهمة بيئية لمراقبة الكوكب

أخبار اليابان

أطلقت اليابان بنجاح الصاروخ الخمسين والأخير من سلسلة H2A، حيث وضع قمرًا صناعيًا مخصصًا لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مداره المحدد.

وانطلق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، جنوب غربي البلاد، عند الساعة 1:33 من فجر يوم الأحد. وبعد التخلص من معززاته وانفصاله عن محرك المرحلة الأولى، تمكن الصاروخ، خلال نحو 16 دقيقة، من وضع القمر الصناعي ”GOSAT-GW“ — المعروف أيضًا باسم ”IBUKI GW“ — في مداره.

ويتميّز هذا القمر الصناعي بقدرته على قياس تركيزات غازات الاحتباس الحراري، إضافة إلى جمع بيانات بيئية أخرى تتعلق بدورة المياه والمناخ.

على مدى أكثر من عقدين، شكّل صاروخ H2A العمود الفقري لبرامج الإطلاق الفضائي اليابانية، محققًا نسبة نجاح تقارب 98%. ويُسجَّل له فشل وحيد فقط في سادس عملية إطلاق أجريت عام 2003.

ومع أن البرنامج لعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرات اليابان الفضائية، فإن ارتفاع تكاليف الإطلاق دفع نحو الاستغناء التدريجي عنه. وسيُستبدل صاروخ H2A بالكامل بالصاروخ الأحدث من طراز H3، الذي يُعوّل عليه لتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية في مجال الإطلاق الفضائي التجاري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)