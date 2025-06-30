ترامب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات ”غير عادلة“

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تجارة السيارات بين اليابان والولايات المتحدة بأنها ”غير عادلة“، ملوّحًا بالإبقاء على الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% على واردات السيارات اليابانية.

وقال ترامب في مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية: ”إنهم لا يشترون سياراتنا... بينما نستورد نحن ملايين السيارات اليابانية. هذا ليس عدلًا“. وأضاف: ”لدينا عجز تجاري ضخم مع اليابان، وهم يعلمون ذلك جيدًا“.

وفي لهجة تهديدية، قال:”بإمكاني إرسال رسالة إلى اليابان: ستدفعون رسومًا جمركية بنسبة 25% على سياراتكم“، في إشارة إلى إمكانية رفض طلب طوكيو بمراجعة هذه الرسوم.

وأضاف ”لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضًا. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى“، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توسيع صادراتها من المنتجات الأمريكية إلى اليابان سعيًا لخفض عجزها التجاري.

كما أكد عزمه توجيه رسائل إلى شركاء واشنطن التجاريين بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلاً إنه لن يكون مضطرًا لعقد اجتماعات مباشرة مع قادة تلك الدول لفرض هذه الإجراءات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)