من جديد... موجة غلاء تضرب اليابان وتتسلل إلى كل وجبة!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تيكوكو داتا بنك للأبحاث يوم الاثنين أن 195 شركة يابانية كبرى لتصنيع الأغذية تعتزم رفع أسعار 2105 منتجات غذائية خلال شهر يوليو/ تموز، في زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، سيتجاوز عدد المنتجات الغذائية والمشروبات التي سترتفع أسعارها مقارنة بالشهر السابق حاجز 2000 منتج، مما يعكس استمرار موجة الغلاء للشهر السابع على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد المنتجات التي شهدت زيادات في الأسعار منذ بداية هذا العام 18697 منتجًا، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم التراكمي السنوي حاجز 20 ألف منتج خلال شهر يوليو/ تموز. وعلّق أحد مسؤولي تيكوكو داتا بنك قائلاً: ”لا يزال زخم ارتفاع الأسعار هذا العام أقوى مما كان عليه في العام الماضي“.

ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي إلى عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والعمالة، ما شكل ضغطًا متزايدًا على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

ومن بين الفئات المتأثرة بشدة، الحلويات والوجبات الخفيفة، حيث من المتوقع أن ترفع شركة لوتي أسعار شحن 128 منتجًا، بما في ذلك وجبات الشوكولاتة الخفيفة الشهيرة ”كوالا نو مارش“ و”باي نو مي“، بنسبة تصل إلى 47.2٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)