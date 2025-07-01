انفراجة في العلاقات التجارية... اليابان ترحب باستئناف الصين واردات الأسماك

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، شينجيرو كويزومي، يوم الاثنين عن ترحيبه بقرار الحكومة الصينية استئناف استيراد بعض المنتجات السمكية من اليابان، واصفًا إياه بأنه ”إنجاز هام“.

وقال كويزومي للصحفيين عقب إعلان سلطات الجمارك الصينية القرار يوم الأحد: ”سيعمل القطاعان العام والخاص معًا لضمان استئناف الصادرات بسرعة وسلاسة“.

وكانت الصين قد فرضت حظرًا شاملًا على واردات المنتجات السمكية اليابانية في أغسطس/آب 2023، ردًا على بدء تصريف المياه المعالجة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 في المحيط الهادئ، وهي المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو).

وبموجب القرار الجديد، ستُبقي بكين على الحظر في 10 من أصل 47 محافظة يابانية، من بينها طوكيو وفوكوشيما، حيث تقع محطة تيبكو التي شهدت الحادث النووي في مارس/آذار 2011.

وأكد كويزومي التزام اليابان بمواصلة الجهود الدبلوماسية، قائلًا: ”سنواصل حث الصين على رفع الحظر المتبقي عن المحافظات العشر، واستئناف استيراد لحوم البقر اليابانية كذلك“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)