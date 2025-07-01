الأرز الياباني يثير غضب ترامب مجددًا... خلاف تجاري يتجدد

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة لسياسة اليابان التجارية، وهذه المرة بشأن واردات الأرز، معربًا عن استيائه من رفض اليابان استيراد الأرز الأمريكي رغم معاناتها من نقص حاد في هذا المحصول.

وكتب ترامب عبر منصته ”تروث سوشيال“: ”لدي احترام كبير لليابان، لكنهم لن يأخذوا أرزنا، رغم أن لديهم نقصاً كبيراً في الأرز“، مضيفًا: ”بعبارة أخرى، سنرسل لهم رسالة فقط، ونتمنى أن يكونوا شريكًا تجاريًا لسنوات عديدة قادمة“ في إشارة إلى نية إدارته فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الأرز اليابانية.

كما جدد ترامب انتقاده للرسوم الجمركية اليابانية على الأرز وقطاع السيارات، مطالبًا بفتح السوق اليابانية أكثر للمنتجات الأمريكية.

وكانت اليابان قد تعاملت مع الأرز كمنتج حساس خلال مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى، واستبعدته من مراجعة الرسوم الجمركية، نظرًا لأهميته الثقافية والزراعية. ويُتوقع أن يثير أي توجه لزيادة واردات الأرز غضب المزارعين اليابانيين، الذين يُعدّون من المؤيدين الرئيسيين للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وذلك قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 20 يوليو/تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)