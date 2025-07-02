تراجع عدد ناجي القنبلة الذرية في اليابان إلى ما دون 100 ألف... الذاكرة تتناقص

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، يوم الثلاثاء، أن عدد الناجين المسجلين من القصف النووي الأمريكي على مدينتي هيروشيما وناغازاكي قد انخفض إلى ما دون 100 ألف شخص لأول مرة، بعد مرور نحو 80 عامًا على القصف.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد حاملي شهادات ”الهيباكوشا“ – وهو المصطلح الذي يُطلق على ضحايا القصف النووي – 99,130 شخصًا حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بانخفاض قدره 7695 شخصًا مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع متوسط أعمارهم إلى 86.13 عامًا، مقارنة بـ 85.58 في العام الماضي، مما يعكس التقدم المتواصل في أعمار الناجين.

وسجلت مدينة هيروشيما، التي تعرضت للقصف الذري في 6 أغسطس/آب 1945، أكبر عدد من الناجين الأحياء بـ35730 شخصًا، تليها ناغاساكي، التي قُصفت بعد ثلاثة أيام، بـ 17154 شخصًا.

وفي طوكيو، بلغ عدد الناجين المسجلين 3307 أشخاص، بينما سجلت محافظة فوكوؤكا 3957 شخصًا.

يُذكر أن إصدار شهادات ”الهيباكوشا“ بدأ في عام 1957، ومنذ ذلك الحين تواظب الوزارة على نشر بيانات سنوية عن أعداد الناجين المسجلين حتى نهاية شهر مارس/ آذار من كل عام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)