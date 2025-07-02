مؤشر الإنذار يرتفع... درجات الحرارة في اليابان تبلغ مستويات تاريخية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم الثلاثاء، أن متوسط درجات الحرارة في البلاد خلال شهر يونيو تجاوز المعدل المعتاد بـ 2.34 درجة مئوية، مسجلًا أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء حفظ السجلات المناخية عام 1898.

وشهدت مناطق عديدة في اليابان، لاسيما في منتصف الشهر، درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر، في ظاهرة غير معتادة لهذا الوقت من العام.

وقال يوشينوري أويكاوا، رئيس مركز معلومات الظواهر المناخية المتطرفة في الوكالة، إن ”ظهور ظروف جوية شبيهة بمنتصف الصيف في وقت مبكر وبفارق كبير عن المعدلات الطبيعية لم يكن متوقعًا“. وأضاف: ”يمكننا القول إنها درجات حرارة غير طبيعية تمامًا“.

وحذر أويكاوا من أن درجات الحرارة خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب قد توازي تلك التي سجلت خلال العامين الماضيين، والتي كانت الأعلى على الإطلاق في الصيف، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الحر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)