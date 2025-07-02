ترامب يشتكي من صعوبة التفاوض مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان سيكون ”صعبًا للغاية“، مشيرًا إلى ما وصفه بعقود من المعاملة غير العادلة من جانب طوكيو.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: ”لست واثقًا من أننا سننجح في إبرام اتفاق. في الواقع، أشك في ذلك. اليابان ودول أخرى اعتادت على معاملة تفضيلية بعد أن خدعتنا لمدة 30 أو 40 عامًا، وهذا يجعل من الصعب عليها قبول اتفاق جديد“.

وأعرب ترامب عن استيائه من رفض اليابان توسيع وارداتها من الأرز الأمريكي رغم ما وصفه بـ”نقص حاد“ تعانيه البلاد، وكذلك من اختلال ميزان تجارة السيارات بين البلدين.

وأضاف: ”ما سأفعله هو أنني سأرسل لهم رسالة تقول: ستدفعون 30% أو 35% أو أي نسبة نقررها كتعريفة جمركية“، في إشارة إلى نيته فرض رسوم إضافية على الواردات اليابانية.

ووصف ترامب المفاوضات التجارية مع اليابان بأنها ”شديدة الصرامة“، لكنه أبدى إعجابه برئيس الوزراء الياباني الجديد، شيغيرو إيشيبا، قائلاً: ”أنا معجب جدًا به“، مضيفًا في الوقت ذاته أن طوكيو لا تزال ”غير منصفة للغاية“ في تعاملها التجاري مع الولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)