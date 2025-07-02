الولايات المتحدة تحث اليابان على تعزيز قدراتها الدفاعية

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واشنطن - (جيجي برس)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أهمية تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية خلال اجتماع مع نظيره الياباني، تاكيشي إيوايا، في واشنطن يوم الثلاثاء.

وأجاب إيوايا للصحفيين بعد الاجتماع بأن اليابان ”ستُجري تعزيزات دفاعية جذرية بناءً على تقديرها الخاص“.

ووفقًا لوزير الخارجية الياباني، لم يناقش هو وروبيو مستوى محددًا للإنفاق الدفاعي الياباني أو الدعم المالي الذي تقدمه الدولة المضيفة للقوات الأمريكية في اليابان.

وفي الوقت نفسه، أكدا تعاونهما الوثيق لتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي، واتفقا على المضي قدمًا في الأعمال التحضيرية لاجتماع ثنائي ”اثنين زائد اثنين“ لوزراء الخارجية والدفاع.

وفي ضوء التحركات التي تقوم بها الصين وكوريا الشمالية، أيد إيوايا وروبيو فكرة أن تواصل طوكيو وواشنطن بذل جهود ملموسة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة مع تعزيز العلاقات التعاونية في أطر متعددة الأطراف مع البلدان ذات التفكير المماثل وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، مثل أستراليا، الهند، الفلبين، وكوريا الجنوبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)