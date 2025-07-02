قفزة تاريخية في عائدات الضرائب اليابانية خلال السنة المالية 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء أن إيرادات ضرائب الحساب العام للحكومة اليابانية بلغت 75,232 مليار ين أو حوالي 522 مليار دولار في السنة المالية 2024، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا للعام الخامس على التوالي.

تجاوزت إيرادات الضرائب للسنة المالية المنتهية في مارس أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 72,076.1 مليار ين، والذي سُجل في السنة المالية 2023، بفضل زيادة إيرادات ضرائب الشركات بفضل الأرباح القوية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الاستهلاك في ظل التضخم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)