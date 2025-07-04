الجيش الأمريكي يعتذر رسميًا بعد واقعة اعتداء صادمة في أوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- قدّم ضابط رفيع في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، يوم الخميس، اعتذارًا رسميًا لحكومة محافظة أوكيناوا، عقب إدانة أحد جنود مشاة البحرية بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة يابانية في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

ويمثل هذا أول اعتذار مباشر يصدر عن الجيش الأمريكي لحكومة المحافظة في سلسلة من الجرائم الجنسية التي تورّط فيها جنود أمريكيون منذ العام الماضي.

وقال العقيد نيل أوينز، رئيس أركان الفرقة الثالثة من مشاة البحرية، خلال زيارته لمكتب حكومة المحافظة في ناها: ”نعتذر عن القلق الذي تسبب فيه هذا الحادث لسكان أوكيناوا، ونعرب عن تعاطفنا مع الضحية في هذه القضية“

وأوضح أوينز أن الجيش اتخذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، بما في ذلك فرض قيود مشددة على الخروج ليلًا وشرب الكحول على أفراد مشاة البحرية.

من جانبه، أعرب ماساهيتو تاماري، رئيس مكتب حاكم أوكيناوا، عن استيائه قائلًا: ”لا يسعنا إلا أن نشعر بسخط عميق تجاه تجاهل الجناة لحقوق المرأة الإنسانية وكرامتها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)