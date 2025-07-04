الاقتصاد الياباني يدق ناقوس الخطر... نصف الشركات تخشى تبعات الرسوم الأمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة تيكوكو داتا بنك المحدودة أن 44% من الشركات في اليابان تتوقع آثارًا سلبية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على مدى السنوات الخمس المقبلة تقريبًا، متجاوزةً بذلك نسبة 16.5% التي توقعت عدم وجود أي آثار.

وبحسب الاستطلاع، الذي أصدرته شركة أبحاث الائتمان اليابانية يوم الخميس، وفي انعكاسٍ واضحٍ للشكوك المحيطة بسياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال 38.5% إنهم لا يعرفون ما إذا كانت ستكون هناك أي آثار.

وعند سؤالهم عن الوضع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، قال 40.7% إنهم يتوقعون آثارًا سلبية، بينما قال 33.2% إنهم لا يتوقعون أي آثار.

ومن بين الشركات التي شملها الاستطلاع، أعلنت شركة لتصنيع الآلات أنها ألغت خطةً للتوسع في الولايات المتحدة. وقالت شركة خدمات معلومات إن عدم وضوح الآفاق يُصعّب الأمور على الشركة، مشيرةً إلى احتمال حدوث تغييرات مفاجئة في السياسات.

وقالت شركة تيكوكو داتا بانك إن الحكومة بحاجة إلى النظر في تدابير الدعم بناءً على تقييم مدى تأثر الشركات اليابانية بالتعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)