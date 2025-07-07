المرأة اليابانية تنهض بدورها المزدوج... 80% من الأمهات في سوق العمل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة أن نسبة الأمهات العاملات في اليابان ستبلغ 80% بحلول عام 2024، وهو رقم قياسي.

ارتفعت نسبة الأمهات العاملات بمقدار 3.1 نقطة مئوية عن العام السابق لتصل إلى 80.9%، متجاوزةً بذلك 80% لأول مرة منذ بدء إجراء الاستطلاع السنوي عام 1986.

كما وجد الاستطلاع الأخير أن 58.9% من الأسر تشعر بصعوبة في تغطية نفقاتها، وهي نسبة ثابتة تقريبًا عن نسبة 59.6%.

انخفضت نسبة الأسر التي لديها أطفال بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16.6%، مما يعني أن عدد هذه الأسر في البلاد يُقدر بنحو 9.07 مليون أسرة.

من بين الأسر التي لديها أطفال، ارتفعت نسبة الأمهات العاملات كموظفات دائمات بمقدار 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 34.1%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)