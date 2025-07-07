موجة استثمارية تجتاح اليابان... المساهمون الأفراد يسجلون أعلى رقم في تاريخهم

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة أن عدد المساهمين الأفراد في الشركات المدرجة ضمن البورصات الأربع اليابانية الرئيسية بلغ رقمًا قياسيًا قدره 83.59 مليونًا في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 9.14 مليونًا مقارنة بالعام السابق، مسجلًا بذلك ارتفاعًا للعام الحادي عشر على التوالي.

ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى توسع قاعدة المستثمرين الأفراد وتزايد نشاطهم، مدفوعًا جزئيًا بإطلاق النسخة الجديدة من برنامج الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأفراد (NISA) في يناير/ كانون الثاني 2024، والذي يستهدف المستثمرين ذوي الحصص الصغيرة.

وباستثناء التداخلات، ارتفع العدد الفعلي للمستثمرين الأفراد بمقدار 740 ألفًا ليصل إلى 15.99 مليونًا.

كما ساهمت عمليات تجزئة الأسهم في زيادة قاعدة المساهمين، حيث ارتفع عدد المساهمين في شركة سوفت بنك بمقدار 490 ألفًا، وفي سفن آند آي القابضة بمقدار 140 ألفًا، من بين شركات أخرى أجرت عمليات مشابهة.

وقال مسؤول في بورصة طوكيو: ”من المتوقع أن يستمر هذا التوجه الإيجابي في الاستثمار بالأسهم، مدفوعًا بالإصلاحات في بيئة الاستثمار وزيادة الوعي المالي لدى الأفراد“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)