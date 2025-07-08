طوكيو تلتهب... حرارة تتجاوز 35 درجة لأول مرة هذا العام!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت مناطق واسعة من اليابان، يوم الاثنين، ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، حيث بلغت الحرارة في حي تشيودا بالعاصمة طوكيو 35.6 درجة مئوية، مسجّلةً بذلك أول ”يوم شديد الحرارة“ لهذا العام في المدينة.

وسجّلت مدينة تاجيمي، وسط اليابان، أعلى درجة حرارة في البلاد عند 38.8 درجة، تلتها قرية نيشيميرا في محافظة ميازاكي بـ38.4 درجة، ثم مدينة تويوناكا في محافظة أوساكا بـ 38 درجة.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية في 210 مواقع مراقبة في أنحاء البلاد، وهو أعلى عدد يُسجَّل هذا العام، ويمثل أكثر من 20% من إجمالي المواقع.

حتى شمال اليابان لم يكن بمنأى عن الموجة الحارة، حيث سجّلت مدينة أوبيهيرو في محافظة هوكايدو 36.8 درجة مئوية.

وفي ظل هذه الأجواء، أصدرت السلطات تحذيرات من ضربة الشمس في عدة مناطق، من بينها طوكيو، داعية السكان إلى تجنّب الخروج غير الضروري، وشرب كميات كافية من الماء، والبقاء في أماكن مكيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)