الضمان الاجتماعي في مرمى النقاش... أقساط التأمين والأجور تشغل الرأي العام في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعهّدت الأحزاب السياسية في اليابان بخفض أقساط الضمان الاجتماعي وزيادة أجور العاملين في قطاعي الطب والتمريض، وذلك ضمن حملاتها الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقررة في 20 يوليو/ تموز.

تأتي هذه الوعود في وقتٍ يشهد فيه النظام التأميني ضغوطًا متزايدة بفعل تسارع شيخوخة السكان وارتفاع الأسعار. وفي ضوء توازن المنافع والأعباء، تبرز الحاجة الملحة إلى أن تقدّم الأحزاب مسارات واضحة ومحددة لتحقيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)