إعادة التدوير على الطريقة اليابانية... بوك أوف تحول الأقراص المهملة إلى منتجات يومية مفيدة!

أخبار اليابان

كاناغاوا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة بوك أوف غروب هولدينغز المحدودة، المتخصصة في بيع السلع المستعملة، عن تعزيز جهودها لإعادة تدوير الأقراص المدمجة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) غير المباعة، وتحويلها إلى منتجات يومية عملية.

وتتخلص الشركة سنويًا من نحو 1700 طن من الأقراص وعلبها البلاستيكية من حوالي 800 متجر تابع لها في أنحاء اليابان. وفي خطوة تهدف للحد من هذه النفايات، بدأت بوك أوف في يناير/ كانون الثاني الماضي ببيع منتجات مثل سلال التخزين المصنوعة جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره من هذه المواد.

وتخطط الشركة، التي يقع مقرها في مدينة ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، لتوسيع خط منتجاتها المعاد تدويرها، وزيادة حجم المبيعات، وصولًا إلى هدفها بإعادة تدوير كامل الأقراص وعلبها غير المباعة في جميع فروعها.

ويتم إسناد عمليات سحق وغسل ومعالجة البلاستيك المستخرج إلى شركات خارجية متخصصة، ضمن سلسلة متكاملة لتحويل النفايات إلى موارد جديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)