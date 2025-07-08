نيسان تخطط لبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار

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طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط شركة ”نيسان موتور“، التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة، لجمع ما يقرب من 750 مليار ين أي ما يعادل حوالي 5.1 مليار دولار من خلال إصدار سندات جديدة، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لسداد سندات قائمة ودعم جهودها في التحول إلى السيارات الكهربائية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة يوم الاثنين.

وأعلنت نيسان في اليوم ذاته عن نيتها إصدار سندات قابلة للتحويل، أو ما يُعرف بالسندات ذات حقوق الاستحواذ على أسهم، بقيمة 150 مليار ين، تستحق في عام 2031. إلى جانب ذلك، تخطط الشركة لإصدار سندات مباشرة مقومة بالدولار الأمريكي واليورو، لتعزيز تنوع مصادر تمويلها.

وستُخصص العائدات من السندات القابلة للتحويل، المقرر إصدارها في وقت لاحق من يوليو/ تموز، لدعم خطط الشركة التوسعية في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك تطوير الجيل الجديد من المركبات التي يمكن تحديثها من خلال ترقيات برمجية مستمرة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية نيسان لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق تشهد تحولًا عالميًا نحو الطاقة النظيفة.

أما عائدات السندات المقومة بالعملات الأجنبية، فسيُخصص معظمها لسداد سندات مستحقة في السنة المالية 2025، والتي يبلغ مجموعها نحو 558 مليار ين. وكانت الشركة قد تكبّدت في السنة المالية 2024 خسارة صافية تُقدّر بـ 670 مليار ين، ما دفعها إلى إطلاق سلسلة من إجراءات إعادة الهيكلة، من ضمنها تقليص قوتها العاملة بنحو 20 ألف وظيفة على مستوى العالم، وإغلاق سبعة مصانع ضمن مسعى لتقوية وضعها المالي وتحسين كفاءة إدارتها التشغيلية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)