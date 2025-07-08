ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن إدارته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات القادمة من اليابان، بدءًا من 1 أغسطس/ آب، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن السياسة التجارية الأمريكية.

وأوضح ترامب أن هذه الرسوم ستكون منفصلة عن الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقًا على صناعات محددة مثل الصلب والألمنيوم، مؤكدًا في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العجز التجاري مع اليابان يمثل ”تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي“.

وورد في الرسالة: ”اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب 2025، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات اليابانية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم القطاعية القائمة.“

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته قد تُعيد النظر في هذه الإجراءات في حال أبدت اليابان استعدادًا لـفتح أسواقها بشكل أوسع وإزالة ما وصفه بـالحواجز غير الجمركية التي تعيق دخول المنتجات الأمريكية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)