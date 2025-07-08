ثلاث سنوات على لحظة غيرت التاريخ السياسي الياباني... ذكرى اغتيال شينزو آبي

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نارا/طوكيو - (جيجي برس)-- أحيا المواطنون في اليابان ذكرى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بعد مرور ثلاث سنوات على اغتياله، وذلك من خلال زيارات متتالية إلى منصة زهور تذكارية أقيمت في مدينة نارا، غربي البلاد، حيث قُتل.

نُصبت المنصة من قبل مجموعة من المتطوعين أمام محطة ياماتو-سايدايجي التابعة لشركة كينتيتسو للسكك الحديدية، وهي نفس المحطة التي وقعت بالقرب منها الحادثة في 8 يوليو/تموز 2022. ونظرًا لتزامن الذكرى مع الحملة الانتخابية الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ، التي تُجرى في 20 يوليو/ تموز، تم تغطية واجهة المنصة بقماش أبيض منعًا لظهور صورة آبي احترامًا لقوانين الانتخابات التي تُقيّد النشاطات السياسية في هذه الفترة.

قال ساتوشي نودا، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة كيوتو: ”كان آبي يتمتع بمهارات قيادية قوية. آمل حقًا أن تكون تلك آخر مرة يُقتل فيها سياسي خلال فترة انتخابية“.

آبي، الذي كان أطول رؤساء وزراء لليابان خدمةً في المنصب، أُصيب برصاصتين في الرقبة ومنطقة الصدر بواسطة مسدس محلي الصنع، وذلك في حوالي الساعة 11:30 صباحًا أثناء إلقائه خطاب دعم لمرشح انتخابي. وتوفي لاحقًا في المستشفى في نفس اليوم.

المشتبه به، تيتسويا ياماغامي، اعترف أثناء التحقيقات أنه استهدف آبي بدافع كراهية شديدة تجاه كنيسة التوحيد، وهي جماعة دينية أثارت الجدل بسبب ممارساتها المالية، موضحًا أنه كان يعتقد أن آبي على صلة بالمنظمة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أمام قاضٍ متخصص في محكمة مقاطعة نارا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)