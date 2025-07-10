استطلاعات 2025: الإنفاق الدفاعي يُعيد رسم خريطة الانقسامات السياسية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- تدعو الأحزاب السياسية اليابانية الرئيسية إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في حملاتها لانتخابات مجلس المستشارين المقررة في 20 يوليو/ تموز، إلا أن آراءها متباينة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي.

صرح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في مناظرة تلفزيونية في وقت سابق من هذا الشهر بأن اليابان والمنطقة المحيطة بها ”تواجهان واحدة من أصعب البيئات الأمنية في العالم“، في إشارة واضحة إلى النشاط العسكري للصين وتطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية.

وقال إيشيبا، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: ”من البديهي أن تتحمل الحكومة مسؤولية زيادة الإنفاق الدفاعي، بعد أن كسبت تفهم الشعب“.

في يونيو/ حزيران، عملت حاملتا طائرات صينيتان في وقت واحد في المحيط الهادئ لأول مرة. وحلقت طائرة مقاتلة صينية على مقربة غير عادية من طائرة دورية تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في المنطقة. وقد أدى سعي كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية إلى تصعيد التوترات في المنطقة. تخطط الحكومة اليابانية لإنفاق حوالي 43 تريليون ين في الفترة المالية 2023-2027 لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري. وقد بلغت ميزانية الدفاع 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنةً بهدف الحكومة المتمثل في رفع هذه النسبة إلى 2% في السنة المالية 2027.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)