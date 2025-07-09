اليابان تختنق تحت الشمس... 10 آلاف حالة إصابة بضربة حر في أسبوع واحد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في تقرير أولي صدر يوم الثلاثاء أن 10048 شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد، بسبب أعراض مرتبطة بضربات الحر، في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد.

ويمثل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم المسجّل في الأسبوع السابق، الذي بلغ 4665 حالة، كما أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات الأسبوعية حاجز 10000 منذ بدء جمع البيانات هذا العام في 1 مايو/ أيار.

وأوضحت الوكالة أن كبار السن شكّلوا النسبة الأكبر من المصابين، حيث بلغ عدد من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا نحو 5973 شخصًا، أي ما يعادل قرابة 60% من إجمالي الحالات. كما تم تسجيل ثماني حالات وفاة. وتشير البيانات إلى أن نحو 40% من الإصابات وقعت داخل المنازل أو في مرافق سكنية.

ودعت الوكالة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، مثل استخدام مكيفات الهواء بالشكل الصحيح، وشرب كميات كافية من الماء، لتفادي ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفرط وما قد يصاحبه من مخاطر صحية جسيمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)